Soraya sobre multa ao PL: 'já começaram a pedir o Pix?'

Apoie o 247

ICL

247 - A senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS) afirmou nesta quinta-feira (24) que o PL não pode usar o fundo partidário para o pagamento da multa de R$ 22 milhões determinada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

"Já começaram a pedir Pix para o pagamento dos 22,9 milhões?", escreveu Thronicke nas redes sociais, compartilhando o parágrafo 2º do art. 17 da Resolução 23.604 do TSE, que impossibilita o uso do recurso destinado aos partidos para tal fim.

Partido de Jair Bolsonaro, o PL enviou na terça (22) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um relatório questionando a segurança das urnas de votação. O presidente do TSE, Alexandre Moraes, não aprovou o pedido do PL para anular o segundo turno das eleições deste ano e condenou o partido de Jair Bolsonaro a pagar uma multa milionária.



Nessa quarta, o jornal norte-americano Washington Post afirmou que o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump (Partido Republicano), o seu ex-estrategista político Steve Bannon e aliados aconselharam a família Bolsonaro a questionar o resultado da eleição.

Em janeiro de 2021, apoiadores de Trump ataque do Capitólio, o Congresso Nacional dos EUA. O então presidente norte-americano tentou convencer políticos e apoiadores a não reconhecerem os resultados. Ele chamou seguidores para uma manifestação que terminou com a invasão ao Legislativo. Cinco pessoas morreram. Em setembro de 2022, Bannon se entregou ao FBI por causa das acusações de envolvimento no ataque do Capitólio.

No Brasil, Jiar Bolsonaro foi derrotado em dia 30 de outubro, quando teve 49,1% dos votos no segundo turno da eleição presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista foi eleito com 50,9%.

Já começaram a pedir PIX para o pagamento dos 22,9 milhões? pic.twitter.com/RuAnY3h5Wz — SorayaThronicke (@SorayaThronicke) November 24, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.