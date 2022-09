Soraya vai ao TSE para Bolsonaro não usar discurso na ONU em campanha

A presidenciável do União Brasil citou o discurso de Jair Bolsonaro feito no velório da rainha Elizabeth II edit

247 - Antes de Jair Bolsonaro (PL) viajar para Nova York (EUA), a candidata à Presidência da República Soraya Thronicke (União Brasil) pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o candidato à reeleição não use imagens do discurso feito pelo chefe do Executivo federal nesta terça-feira (20) na Organização das Nações unidas (ONU) em sua campanha à reeleição. A informação foi publicada nesta terça por Veja.

O ministro do TSE Benedito Gonçalves disse que somente as imagens do discurso feito por Bolsonaro na Inglaterra devem ser proibidas na campanha eleitoral. Ao falar sobre a ONU, a presidenciável citou exemplos de imagens de Bolsonaro no velório da rainha Elizabeth II e disse que não poderiam ser usadas com fins eleitorais.

A pesquisa Ipec, divulgada nessa segunda-feira (19), mostrou a candidata do União Brasil em quinto lugar, com 1% dos votos. Bolsonaro ficou em segundo lugar, com 31%.

