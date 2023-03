STF agenda julgamento sobre o alcance da Justiça Militar

Na mira do processo está a competência para a análise de crimes cometidos em atribuições subsidiárias das Forças Armadas edit

Carta Capital - O Supremo Tribunal Federal agendou para esta quarta-feira 8 o julgamento que decidirá sobre o alcance da Justiça Militar em crimes contra civis. A análise, que ocorria no plenário virtual, recomeçará no presencial, devido a um pedido de destaque do ministro Ricardo Lewandowski.

Permanecerá válido o voto do ex-ministro Marco Aurélio Mello, hoje aposentado, mas relator do processo à época em que o julgamento começou. Os demais ministros que já votaram poderão confirmar sua manifestação original ou alterá-la.

