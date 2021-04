STF alerta para decisão falsa atribuída ao ministro Alexandre de Moraes

Segundo a nota, a falsa notícia se refere à inexistente decisão segundo a qual Jair Bolsonaro estaria impedido de decretar intervenção militar no país edit

ConJur - O Supremo Tribunal Federal divulgou nota sobre uma notícia fraudulenta a respeito de uma suposta decisão do ministro Alexandre Moraes — decisão que nunca foi dada.

Segundo a nota, a falsa notícia se refere à inexistente decisão egundo a qual o presidente da República, Jair Bolsonaro, estaria impedido de decretar intervenção militar no país, entre outras medidas semelhantes. O conteúdo inverídico tem circulado nos últimos dias em redes sociais.

"O Supremo Tribunal Federal esclarece que não se trata de documento redigido ou assinado pelo ministro e que o conteúdo é totalmente inverídico. Trata-se de mais uma montagem grotesca, que utiliza o padrão visual dos sistemas de acompanhamento processual do STF com o intuito de disseminar informações falsas", diz trecho do comunicado.

"O STF reitera o alerta para a importância da checagem de informações suspeitas, como forma de evitar a propagação de fake news com o nome de autoridades e membros da Suprema Corte", conclui a nota. Com informações da assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal.

