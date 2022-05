STF anula segunda condenação de Arruda e ex-governador pode se tornar elegível

O ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda havia sido condenado pela Justiça pela prática do crime de corrupção de testemunha edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça anulou nesta quinta-feira (26) uma segunda condenação penal do ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda. Com a decisão, ele pode se candidatar às eleições deste ano, de acordo com a Folha de S.Paulo.

Neste processo, Arruda foi condenado pela Justiça do Distrito Federal pela prática do crime de corrupção de testemunha. De acordo com a acusação, o ex-governador e outros aliados teriam oferecido, em 2010, cerca de R$ 200 mil para uma testemunha mentir em depoimento à Polícia Federal no âmbito da Operação Caixa de Pandora, que desmantou um esquema de corrupção conhecido como "mensalão do DEM".

O magistrado argumentou que a ação tem conexão com outro processo contra Arruda anulado por ele na última semana. Nele, Arruda foi condenado por falsidade ideológica porque teria adulterado quatro recibos. O objetivo era justificar doações ilegais recebidas de Durval Barbosa, seu ex-secretário no governo do Distrito Federal.

