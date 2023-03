STF dá 10 dias para que Arthur Lira explique análise de MPs

A decisão aconteceu após o senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) entrar com um mandado de segurança no STF edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques determinou nesta segunda-feira (20) que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), esclareça como estão as análises das medidas provisórias no Congresso Nacional.

O magistrado deu um prazo de 10 dias. A decisão aconteceu após o senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) entrar com um mandado de segurança na Corte Suprema. O tucano alegou demora de Lira para determinar a volta das comissões mistas para a análise das MPs.

"Reputo indispensável a prévia colheita de esclarecimentos para o adequado e seguro enfrentamento do direito líquido e certo invocado", disse Marques na decisão.

