STF determina que o vereador Carlos Bolsonaro volte a ser julgado por difamação contra PSOL

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes anulou a decisão da Justiça do Rio de Janeiro que havia rejeitado queixa-crime do PSOL contra o vereador da capital de mesmo nome (RJ) Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) por difamação.

O parlamentar tinha feito uma postagem no Twitter que relaciona o partido e o deputado federal Jean Wyllys (PT-SP) com a suposta facada contra Jair contra Jair Bolsonaro (PL), em setembro de 2018, em Juiz de Fora (MG).

Gilmar Mendes determinou que nova decisão seja proferida, levando em conta a jurisprudência do STF sobre a matéria.

De acordo com o ministro, o filho de Bolsonaro foi além da mera crítica. Gilmar apontou "grave omissão" da Justiça do Rio.

