STF elege Alexandre de Moraes para o TSE no lugar de Rosa Weber

247 - O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) elegeu por nove votos nesta quinta-feira, 21, o ministro Alexandre de Moraes para ser membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para substituir Rosa Weber, cujo mandato termina na segunda-feira, 25.

Weber deixará, então, a presidência do tribunal, sendo substituída pelo ministro e atual vice-presidente, Luís Roberto Barroso.

O TSE é composto por no mínimo sete ministros - três do STF, dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois juristas nomeados pela Presidência da República. Cada ministro fica dois anos, sendo proibida a recondução após dois biênios consecutivos.

