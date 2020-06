STF envia à PGR notícia-crime contra Pazuello após 'apagão' de dados

Trata-se de uma ação movida pelo deputado Pedro Paulo (DEM-RJ) contra o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, por prevaricação e improbidade administrativa após a decisão de não divulgar as confirmações e as mortes por Covid-19 de forma acumulada edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, enviou à Procuradoria-Geral da República uma ação movida pelo deputado Pedro Paulo (DEM-RJ) contra o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, por prevaricação e improbidade administrativa pelo apagão de dados do coronavírus.

O portal do Ministério da Saúde dedicado às estatísticas da Covid-19 foi retirado do ar no dia 5 de junho. O governo passou a divulgar apenas os números de casos e óbitos registrados nas 24 horas anteriores, sem apresentar as confirmações e as mortes de forma acumulada.

“Rever números e mudar a forma de apresentação é uma decisão do gestor, mas não disponibilizar os dados, em meio a uma pandemia, é inadmissível e também é um crime”, disse o parlamentar em trecho da notícia-crime. (…)

De acordo com o site do governo sobre a Covid-19, o País tem ao menos 923 mil confirmações e 45,2 mil óbitos provocados pela doença, ocupando o segundo lugar no ranking mundial nas duas estatísticas.

