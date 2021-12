STF forma maioria para manter execução das emendas de relator

Os ministros analisam a decisão da ministra Rosa Weber em que ela entendeu que as regras de transparência aprovadas pelo Congresso Nacional atendem às exigências do STF edit

247 - O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta quinta-feira (16), a favor da retomada das emendas de relator, que compõem o "orçamento secreto". O placar está 7 a 2.

A relatora Rosa Weber e os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso votaram a favor da medida. Edson Fachin e Cármen Lúcia divergiram.

Os ministros analisam a decisão de Weber, de 6 de dezembro, em que ela entendeu que as regras de transparência aprovadas pelo Congresso Nacional atendem às exigências do STF. (Com inofrmações da CNN Brasil).

