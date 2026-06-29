STF julga recursos sobre teto e verbas indenizatórias

247 - O Supremo Tribunal Federal julga recursos sobre teto e verbas indenizatórias em uma sessão virtual extraordinária que começou às 11h desta sexta-feira (26) e seguirá até 23h59 de terça-feira (30), com análise de 41 embargos de declaração relacionados a carreiras públicas. De acordo com o STF, os pedidos buscam esclarecimentos sobre a decisão do Plenário que fixou parâmetros para a aplicação do teto constitucional e para a limitação de pagamentos remuneratórios e indenizatórios.

De acordo com o STF, o presidente da Corte, ministro Edson Fachin, convocou a sessão após pedido dos ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, relatores dos processos em discussão. O julgamento trata de recursos apresentados por entidades da magistratura, do Ministério Público e de outras categorias do funcionalismo.

Os embargos em análise se referem à decisão tomada pelo Plenário em 25 de março de 2026. Na ocasião, os ministros julgaram conjuntamente os Recursos Extraordinários 968646 e 1059466, ligados aos Temas 976 e 966 da repercussão geral, além das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6601, 6604 e 6606 e da Reclamação 88319.

O acórdão do julgamento saiu no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de maio. A publicação abriu prazo para que as partes apresentassem embargos de declaração, tipo de recurso usado para pedir esclarecimentos, apontar omissões ou solicitar ajustes em decisões judiciais.

O ponto central do debate envolve a forma de aplicação do teto constitucional do funcionalismo público. A decisão do STF também delimitou o alcance de verbas remuneratórias e indenizatórias pagas a magistrados, integrantes do Ministério Público e outras carreiras do serviço público.

Nos recursos, entidades representativas pedem que o Supremo esclareça como aplicará o limite de 35% do valor do subsídio sobre determinadas parcelas. Entre os pedidos, as associações defendem que esse percentual não alcance valores retroativos reconhecidos por decisões judiciais ou administrativas.

As entidades também solicitam que o STF trate do reconhecimento de benefícios como auxílio-alimentação e auxílio-creche. Outro ponto levado à Corte envolve a eventual extensão de determinadas vantagens a pensionistas.

A sessão virtual extraordinária concentra os votos dos ministros sem debate presencial no Plenário físico. Até o encerramento do prazo, os integrantes da Corte poderão registrar votos, acompanhar relatores, apresentar divergências ou pedir destaque, medida que levaria o caso ao julgamento presencial.

A análise dos embargos pode definir a forma prática de cumprimento da decisão tomada em março. O resultado interessa diretamente ao Judiciário, ao Ministério Público e a carreiras públicas que recebem parcelas indenizatórias ou remuneratórias submetidas ao teto constitucional.