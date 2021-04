STF: Lava Jato não tem competência para investigar Guido Mantega

Por 3 a 2, a Segunda Turma da Corte entendeu manter a decisão do relator, ministro Gilmar Mendes, que havia se manifestado pela transferência da investigação sobre o ex-ministro para a Justiça de Brasília edit

Thayná Schuquel, Metrópoles - A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta terça-feira (20/4), que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tem competência para investigar o ex-ministro Guido Mantega, no âmbito da Operação Lava Jato. Os ministros analisaram um recurso da Procuradoria-geral da República (PGR), que era contra a suspensão do inquérito.

Em 2019, dias após a operação, Gilmar Mendes remeteu o caso para a Justiça Federal de Brasília, por entender que não havia relação com a Petrobras.

Mantega foi investigado, entre outros fatos, por suposto recebimento de R$ 50 milhões da Odebrecht para favorecer a Braskem em 2009 no Refis da Crise — refinanciamento de dívidas tributárias. Também foi alvo por suposto recebimento de propina do BTG em troca de informações privilegiadas durante o governo Lula.

