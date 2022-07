STF: ligação de Gilmar Mendes com uma igreja de Minas é fake news

De acordo com o Tribunal, "um investigado no Supremo Tribunal Federal" foi responsável por fake news edit

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou nesta sexta-feira (8) que é falsa a informação de que o ministro da Corte Gilmar Mendes tem relação com uma igreja de Minas Gerais. De acordo com o Tribunal, "um investigado no Supremo Tribunal Federal" foi responsável por fake news.

"Em conferência ao site da Receita Federal é possível verificar que uma pessoa de mesmo nome, Gilmar Ferreira Mendes, aparece como presidente da igreja. Mas, ao analisar o CPF do presidente da igreja, nota-se que se trata de outra pessoa, um homônimo (pessoa de mesmo nome), pois não é o CPF do ministro do STF", continuou.

O Supremo que alerta "para a importância de não repassar informações publicadas em locais não confiáveis e com dados alarmistas ou teorias conspiratórias". "Para conscientizar a sociedade sobre a importância do papel de cada um para evitar a propagação de notícias falsas sobre o STF e seus ministros, o Supremo Tribunal Federal lançou a série #VerdadesdoSTF, na qual informações falsas ou deturpadas atribuídas à Corte e aos seus ministros são objeto de correção", complementou.

O STF alerta para a importância de não repassar informações publicadas em locais não confiáveis e com dados alarmistas ou teorias conspiratórias. Saiba mais: https://t.co/egNP0IamF4 (2/2) CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — STF (@STF_oficial) July 8, 2022

