STF manda PGR ouvir Carla Zambelli sobre conduta da deputada ao sacar arma e perseguir homem negro pelas ruas de SP

247 - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou neste sábado (30) que a deputada bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) preste depoimento imediato à Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a perseguição armada a um homem negro, em São Paulo, na véspera do segundo turno da eleição, após uma discussão política. As informações são do G1.

Zambelli é acusada, a princípio, de porte ilegal de arma e disparo em via pública. De acordo com a lei, no período da eleição, civis não podiam andar armados.

O ministro atendeu ao pedido da PGR que defendeu a necessidade de uma apuração preliminar dos fatos antes de decidir sobre a investigação.

No pedido, Mendes pede celeridade e, portanto, autoriza a PGR a fazer a oitiva por videoconferência. O ministro advertiu que, se o depoimento demorar a ser feito, as investigações poderão prosseguir à revelia.

Após a determinação do ministro, a PGR fixou prazo de três dias para que o Ministério Público analise um pedido de investigação contra a parlamentar feito pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

