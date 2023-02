STF manda Procuradoria avaliar se deve ou não soltar Anderson Torres

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pediu que a Procuradoria-Geral da República (PGR) avalie a solicitação do ex-ministro da Justiça Anderson Torres para deixar a prisão e cumprir medidas cautelares. O ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal foi preso no dia 14 de janeiro ao retornar de férias dos Estados Unidos (EUA).

Investigadores apuram o envolvimento do ex-ministro nos atos terroristas de 8 de janeiro, quando bolsonaristas invadiram o Congresso, o Planalto e o STF. O relatório do ex-interventor federal da Segurança Pública do DF, Ricardo Cappelli, afirma que Torres recebeu informações sobre possível invasão às sedes dos Três Poderes, mas não agiu.

