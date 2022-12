STF manda trancar ação contra Alckmin derivada da Lava Jato

De acordo com o Supremo, foram usadas provas do acordo de leniência da empreiteira Odebrecht que tinham sido invalidadas em decisões contra outros réus edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski determinou nesta segunda-feira (19) o trancamento de ação penal eleitoral que tramitava no estado de São Paulo contra o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB). Aberta em 2020, a ação resultou no bloqueio de bens de Alckmin até o valor de R$ 11,3 milhões, além do sequestro de imóveis.

De acordo com o ministro do STF, foram usadas provas do acordo de leniência da empreiteira Odebrecht que tinham sido invalidadas em decisões contra outros réus, incluindo o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A Promotoria Eleitoral de São Paulo acusou o vice eleito de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e caixa dois com dinheiro da Odebrecht nas eleições de 2010 e 2014.





