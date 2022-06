STF manda União explicar suposta perda de 28 milhões de doses de vacina

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski mandou o governo Jair Bolsonaro (PL) se manifestar sobre a suposta perda de 28 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 até agosto. A Rede Sustentabilidade apresentou o pedido. De acordo com a legenda, "o desperdício de recursos públicos também parece ser mais um mote do Governo Jair Bolsonaro". A informação foi publicada nesta quarta-feira (22) pela CNN Brasil.

"Os custos com a produção e distribuição de remédios comprovadamente ineficazes no combate à Covid-19 são um escárnio num país no qual o povo está morrendo de fome. A posição do Governo Federal durante todo o enfrentamento da pandemia, e mais especificamente na vacinação, afronta princípios basilares da Constituição Federal", disse a Rede.

O ministro do TCU Vital do Rêgo determinou em 15 de junho em despacho que o Ministério da Saúde adotasse as "ações necessárias" para evitar a perda de aproximadamente 28 milhões de doses contra a Covid-19 que vencem até o final de agosto.

O relatório afirma que cada dose da AstraZeneca custou R$ 41,83, e o valor da dose da Pfizer, R$ 66,89. Em consequência, o prejuízo seria de R$ 1,09 bilhão e R$ 128,66 milhões respectivamente.

