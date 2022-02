STF mantém ação contra Janot por suposta ameaça de morte a Gilmar Mendes

Apoie o 247

Metrópoles - O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou pedido dos advogados do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot para arquivar a investigação sobre suposto plano para matar o ministro Gilmar Mendes.

Em setembro de 2019, Janot afirmou em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo que, no momento mais tenso de sua passagem pelo cargo, chegou a ir armado para uma sessão do STF com a intenção de matar a tiros o ministro Gilmar Mendes.

“Não ia ser ameaça, não. Ia ser assassinato mesmo. Ia matar ele [Gilmar] e depois me suicidar”, afirmou Janot.

