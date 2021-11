STF mantém Moraes na relatoria de ações contra Roberto Jefferson

O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal rejeitou, por unanimidade, um pedido de suspeição do ministro Alexandre de Moraes proposto pela defesa do ex-deputado Roberto Jefferson edit

247 - O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou, por unanimidade, um pedido de suspeição do ministro Alexandre de Moraes proposto pela defesa do ex-deputado Roberto Jefferson. A decisão da Corte manteve o ministro na relatoria de ações que tramitam no Supremo contra o ex-parlamentar.

Moraes é o relator do inquérito que investiga a existência de organização criminosa com a finalidade de atentar contra a democracia e da petição na qual a prisão preventiva de Jefferson foi decretada dentro do chamado inquérito da milícia digital, uma continuidade do inquérito dos atos antidemocráticos.

O presidente do STF, ministro Luiz Fux, em setembro, já havia negado o pedido de suspeição feito pelos advogados de Jefferson. O ministro do tribunal argumentou que as ações foram apresentadas fora do prazo previsto para questionamentos sobre a distribuição de processos, mesmos argumentos seguidos pelos ministros na decisão do plenário virtual.

