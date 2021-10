STF nega por unanimidade habeas corpus a Roberto Jefferson

Apoie o 247

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - O plenário do STF negou, por unanimidade, um pedido de habeas corpus do ex-deputado Roberto Jefferson. O julgamento virtual terminou na última sexta-feira (22/10) e foi publicado nesta segunda-feira (25/10). O presidente do PTB está preso desde 13 de agosto, suspeito de integrar uma organização criminosa digital para atacar a democracia.

Responsável pela ordem de prisão de Jefferson, o ministro Alexandre de Moraes declarou-se impedido e não participou do julgamento. Todos os outros ministros votaram por rejeitar o pedido da defesa, a começar pelo relator, o ministro Edson Fachin.

