STF obriga BNDES a divulgar salários de todos os seus funcionários

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que o BNDES divulgue os salários de todos os seus empregados, não só dos diretores. O banco tenta no Judiciário há seis anos não tornar públicas essas informações.

O presidente do banco, Gustavo Montezano, que está no cargo desde julho, recebe R$ 80,8 mil de salário por mês. O valor é o dobro do teto do funcionalismo federal, limitado pela remuneração dos juízes do STF, de R$ 39.293.

De acordo com o BNDES, revelar os salários daria munição a concorrentes para aliciar seus funcionários, gerando aumento da rotatividade.

Segundo a coluna Painel, da Folha, a discussão sobre o fato de tornar públicas as remunerações veio à tona com o pagamento de elevados prêmios e participação nos lucros, apesar de muitas operações não terem tido êxito.