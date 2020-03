STF restringe acesso do público a julgamentos em função do coronavírus

247 - O Supremo Tribunal Federal decidiu restringir o acesso do público às sessões de julgamento por causa do coronavírus. De acordo com uma resolução publicada pela Corte, somente pessoas ligadas aos processos que serão analisados poderão acompanhar a reunião no plenário ou nas turmas da Corte. A informação é do sita O Antagonista.

Não há suspeita de que algum ministro esteja com coronavírus.

O Tribunal também suspendeu a visitação pública e o atendimento presencial do público externo que puder ser prestado por meio eletrônico ou telefônico.