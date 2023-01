STF vai incluir novas imagens da ação da PM em inquérito sobre ataques golpistas

Apoie o 247

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu incluir no inquérito que apura a responsabilidade de autoridades nos ataques golpistas do dia 8 de janeiro. As imagens foram gravadas pelas câmeras da própria Corte que mostram o recuo de policiais militares do Distrito Federal diante dos terroristas bolsonaristas.

O inquérito busca analisar o grau de omissão do governador afastado Ibaneis Rocha (MDB), do ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro da Justiça Anderson Torres e do ex-comandante-geral da Polícia Militar do DF coronel Fábio Vieira.

As gravações foram enviadas para a Polícia Federal, para a Corregedoria da Polícia Militar do DF e também para o interventor federal na segurança do DF, Ricardo Capelli. As informações são do G1.

