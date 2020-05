STF vê pressão de Bolsonaro sobre Aras em visita surpresa à PGR

247 - Ministros do STF não gostaram da visita de Bolsonaro a Augusto Aras, procurador-geral da República que tem o poder de abrir investigação contra o presidente.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “o chefe do Executivo participava por videoconferência da posse de Carlos Alberto Vilhena na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão quando, em um gesto interpretado como sendo de pressão, convidou a si mesmo para ir à PGR cumprimentar pessoalmente o recém-empossado no cargo.”

A matéria ainda informa que “no STF, ministros reprovaram a iniciativa de Bolsonaro e a compararam ao gesto do último dia 7, quando o chefe do Executivo atravessou a Praça dos Três Poderes a pé com um grupo de empresários para fazer uma visita ao Supremo. Na avaliação de integrantes da corte, o objetivo do presidente, assim como no começo do mês, foi pressionar uma instituição que pode impor limites à atuação dele.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.