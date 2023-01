STF volta às atividades após ataque terrorista

Ministros farão a primeira sessão de 2023 no plenário do STF nesta quarta. Local foi completamente destruído nos atos de 8 de janeiro edit

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) deve retomar as atividades nesta semana, 22 dias após o ataque terrorista do último dia 8. Totalmente reformado, o plenário do STF já está pronto para receber a primeira sessão de 2023 nesta quarta-feira (1). As informações são do Metrópoles .

Para conseguir retornar às atividades no tempo previsto antes dos ataques, foi montada uma força de trabalho formada por equipes terceirizadas, funcionários da limpeza, grupos de arquitetos, marceneiros, vidraceiros e restauradores para deixar o local mais afetado da estrutura do Supremo pronto para o dia 1º de fevereiro.

Além da recuperação da estrutura e reparos na infraestrutura, foi necessário comprar novas togas para os ministros, já que o armário onde os magistrados guardavam as vestes também foi alvo dos vândalos.

O brasão da República e o crucifixo que também compõem o ambiente foram restaurados e recolocados em seus lugares. E a equipe de limpeza eliminou as pichações.

