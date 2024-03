STJ mantém ação de Arthur Lira contra Renan Calheiros no Tribunal de Justiça do Distrito Federal

O deputado acionou a Corte Superior para reverter decisão do tribunal de arquivar o processo por atraso no pagamento das custas processuais edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) uma ação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), contra o senador Renan Calheiros (MDB-AL) pelo crime de calúnia. A informação foi publicada no Poder 360.

O deputado Arthur Lira acionou a Corte Superior para reverter decisão do tribunal de arquivar o processo por atraso no pagamento das custas processuais. A ação começou em julho de 2022, mas o pagamento foi feito em março de 2023, ultrapassando o prazo de 6 meses.

continua após o anúncio

O emedebista teria acusado seu adversário político de interferência na Polícia Federal em Alagoas para prejudicar Paulo Dantas (MDB), atual governador do estado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: