STJ mantém condenação de Arruda, ex-governador de Brasília

247 - ​​A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve por unanimidade a condenação, em dois anos e 11 meses, do ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda por falsidade ideológica. O colegiado acompanhou a decisão do relator que negou o recurso em que Arruda pedia sua absolvição.

Ele foi denunciado em outubro de 2009 por inserir, em declarações eleitorais, recibos falsos da compra de panetones - visto como uma tentativa de justificar o recebimento de propina de Durval Barbosa, que foi secretário de Relações Institucionais do DF.

