STJ nega recurso da PGR a favor de Flávio Bolsonaro no caso da "rachadinha"

Ministro Jorge Mussi decidiu manter a anulação da autorização da quebra de sigilo do senador no caso de suposto esquema ilícito na Alerj edit

Thayná Schuquel, Metrópoles - O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Jorge Mussi, rejeitou nessa sexta-feira (9/4) um recurso da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a decisão da 5ª Turma que anulou as quebras de sigilos do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).

As informações obtidas a partir da quebra de sigilo faziam parte da apuração do caso das “rachadinhas” na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

