STJ recebe recurso do MP para retomar investigação contra Flávio Bolsonaro por caso das 'rachadinhas'

247 - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) recebeu na última quarta-feira (15) o mais recente recurso do Ministério Público do estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) para retomar as investigações do caso da rachadinha contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

É um "agravo em recurso especial" do MP, de novembro de 2022. De acordo com o Portal Terra, a Promotoria quer que o tribunal suspenda a decisão do Tribunal de Justiça do Rio, que, em 16 de maio de 2022, rejeitou a denúncia de rachadinha contra Flávio Bolsonaro.

Promotores do MP denunciaram o senador e o ex-assessor dele Fabrício Queiroz em 2020 por conta da rachadinha.

