STJ retira acusação contra José Dirceu imposta pela Operação Lava Jato

247 - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu de 8 anos e 10 meses para 4 anos e 7 meses em regime semiaberto a pena do ex-ministro José Dirceu em condenação na antiga Operação Lava Jato.

A Quinta Turma do órgão decidiu, por maioria de votos, que o ex-ministro não deve ser condenado pelo crime de lavagem de dinheiro.

O Tribunal Regional Federal (TRF4), no Rio Grande do Sul, era a segunda instância da Lava Jato e impôs a condenação do ministro, acusado de receber propina.

