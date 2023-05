STJ suspende incorporação de 13% na remuneração de servidores federais

Apoie o 247

247 - O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Herman Benjamin suspendeu todos os cumprimentos de sentenças que aplicaram o aumento de 13,23% nos salários de servidores do Judiciário e do Ministério Público. O juiz atendeu aos argumentos da União, que citou um impacto acima de R$ 20 bilhões aos cofres públicos.

Segundo a decisão de Benjamin, a suspensão foi relacionada ao "impacto financeiro que o prosseguimento das Execuções poderá causar à União".

O ministro também determinou o bloqueio de precatórios e das requisições de pequeno valor relacionados à incorporação dos 13%.

