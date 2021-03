STJ tem aval do STF para investigar Dallagnol e outros procuradores da Lava Jato

247 – "Criticado por procuradores por ter aberto inquérito para investigar integrantes da Operação Lava Jato, o presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Humberto Martins, tem recebido sinalização favorável de integrantes do STF (Supremo Tribunal Federal)", aponta reportagem do jornalista Marcelo Rocha, na Folha de S. Paulo.

Entre os nomes da Lava Jato citados na investigação do STJ está o de Deltan Dallagnol, ex-coordenador da força-tarefa de Curitiba. Outro é o de Januário Palludo, que inspirou o grupo de Telegram Filhos de Januário, por onde vazaram as mensagens comprometedoras obtidas pelo hacker Walter Delgatti.

"Internamente, ainda no calor do julgamento que declarou a quebra de imparcialidade do ex-juiz Sergio Moro, o clima entre os ministros do Supremo é, por ora, favorável a Martins, segundo interlocutores que fizeram chegar a ele tal avaliação na semana passada", informa o jornalista.

