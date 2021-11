Sucessora de Roberto Jefferson teme ser afastada por Alexandre

Graciela Nienov pediu que aliados parem de atacar STF; Jefferson foi afastado do comando do partido na quarta-feira (10/11) edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - A presidente em exercício do PTB, Graciela Nienov, tem dito a aliados que teme ser afastada do cargo pelo ministro Alexandre de Moraes. Braço direito e sucessora do ex-deputado Roberto Jefferson, Nienov pediu que a cúpula do partido interrompa os ataques ao STF.

Na última quarta-feira (10/11), Moraes ordenou o afastamento de Jefferson do comando do PTB por seis meses, a pedido de parlamentares da sigla. No mês anterior, Jefferson já havia confidenciado a interlocutores na prisão que temia ser afastado. Por isso, pediu licença do cargo por tempo indeterminado para tentar fugir da sanção. Não funcionou.

Nienov é o braço direito de Jefferson no PTB. Quando foi preso a pedido da PF, em 13 de agosto, Jefferson enviou áudio a aliados pedindo que respeitassem as decisões de “Graci”, e que a partir daquele momento a batuta estava com ela. Roberto Jefferson é suspeito de integrar uma organização criminosa digital para atacar a democracia.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE