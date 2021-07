Sugestão de Bolsonaro de atrelar fundão eleitoral à inflação reduziria repasses para R$ 2,2 bi

247 - Com a sugestão de Jair Bolsonaro de corrigir o valor do fundo eleitoral apenas pela inflação, os repasses para o financiamento de campanhas ficariam em R$ 2,197 bilhões em 2022, de acordo com projeções feitas no Congresso Nacional.

O Congresso aprovou na semana passada como parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) o aumento da despesa para R$ 5,7 bilhões, o que foi amplamente criticado por lideranças da esquerda e da direita. Partidos à frente das negociações pressionam por um patamar mínimo de R$ 4 bilhões.

Até mesmo Bolsonaro criticou os repasses de R$ 5,7 bilhões. Ele disse que o valor é "astronômico" e que não sancionará a medida.

O montante terá de ser estabelecido pelo Executivo até agosto, mas poderá ser alterado pelo Congresso, que deve se debruçar sobre o projeto até o fim do ano. (Com informações do Estadão).

