Superpedido de impeachment vai reunir mais de 20 crimes de Bolsonaro para pressionar Arthur Lira

247 – "Em articulação conjunta, partidos de esquerda e ex-aliados do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) elaboram um superpedido de impeachment que deverá apontar mais de 20 tipos de crime contra a lei de responsabilidade", aponta o jornalista Thiago Resende, em reportagem publicada na Folha de S. Paulo.

A versão mais recente deverá ser apresentada a líderes partidários após as manifestações contra o presidente neste sábado (19), que reuniram 750 mil pessoas em mais de 400 atos no Brasil e no mundo. "Em abril, legendas de oposição a Bolsonaro deram início ao plano de unificar todos os pedidos de impeachment já protocolados na Câmara", lembra o jornalista. "Hoje, são 121 já apresentados. O resultado é chamado de superpedido ou pedidão de impeachment —o termo varia a depender do integrante do grupo."

"Omissões e falhas na condução do combate à pandemia da Covid-19 também devem fundamentar a defesa pelo impeachment do presidente. Responsáveis pela unificação de todos pedidos já protocolados dizem ser possível afirmar que Bolsonaro incorreu em mais de 20 tipos criminais previstos na lei de impeachment, e em alguns casos agindo de forma reiterada", lembra o repórter. "A expectativa é que a plenária [para analisar o relatório] seja marcada até uma semana após as manifestações de 19 de junho", disse a presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

