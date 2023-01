Supremo apura se governo Bolsonaro prestou informações falsas sobre assistência aos Yanomami

A informação partiu do gabinete do ministro Luís Roberto Barroso, relator de ações que tratam da proteção de indígenas edit

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) identificou o descumprimento de determinações judiciais e indícios de que o governo Jair Bolsonaro (PL) deu informações falsas à Justiça sobre ajuda e proteção à comunidade indígena Yanomami.

De acordo com o portal G1, a informação partiu do gabinete do ministro Luís Roberto Barroso, relator de ações que tratam da proteção de indígenas.

Desde o dia 16 de janeiro, equipes do Ministério da Saúde estão na Terra Indígena Yanomami para ajudar os índios encontrados com problemas como desnutrição grave e malária. Até 24 de janeiro, 29 novas internações de crianças foram registradas.

