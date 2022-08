Supremo envia à PGR ação de familiares de vítimas da Covid-19 contra Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso encaminhou para a Procuradoria-Geral da República (PGR) acusação feita pela Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19 (Avico) contra Jair Bolsonaro (PL) pela gestão da pandemia do coronavírus. De acordo com informações publicadas nesta sexta-feira (12) pelo site Metrópoles, a Avico afirmou que a "queixa-crime tem como foco as inúmeras condutas do Presidente da República reveladoras de sabotagens e subterfúgios de toda ordem para retardar, frustrar e sabotar o processo de enfrentamento da pandemia da Covid-19".

"Na contramão da recomendação da OMS de adoção, pelos países, de uma estratégia integral e combinada para prevenir infecções, salvar vidas e minimizar o impacto da crise, sua condução no Brasil, pelo atual ocupante do cargo de presidente da República, tem ocorrido de maneira desastrosa", afirmou um trecho do documento.

"A inércia (formal e material) do Procurador-Geral da República, em tal contexto, é induvidosa e deixa aberto o caminho para o oferecimento da presente queixa-crime subsidiária".

Depois de acabar, no segundo semestre do ano passado, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid sugeriu 80 indiciamentos ao apresentar o relatório. A CPI atribuiu nove crimes a Bolsonaro.

