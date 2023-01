Suspeito de leniência com terroristas, comandante da Guarda Presidencial deixará o posto

Sua saída estava prevista para fevereiro, mas foi antecipada. Ele ocupará uma função no Estado-Maior do Comando Militar do Planalto e será substituído por Nélio Moura Bertolino edit

247 - Comandante do Batalhão da Guarda Presidencial (BGP), subordinada ao Comando Militar do Planalto e responsável por proteger as sedes da Presidência da República, o tenente-coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora antecipará sua saída do posto, de acordo com o jornal O Globo.

A mudança estava prevista desde maio de 2022 e aconteceria em fevereiro, mas foi antecipada. Fernandes da Hora ocupará uma função no Estado-Maior do Comando Militar do Planalto. O comando do BGP ficará sob o tenente-coronel Nélio Moura Bertolino. De acordo com o Poder 360, a troca ocorrerá nesta sexta-feira (27).

Aliados do presidente Lula (PT) avaliam que Fernandes teve uma postura leniente durante os ataques terroristas promovidos por bolsonaristas no último dia 8, em Brasília, quando golpistas invadiram e depredaram a sede dos Três Poderes, incluindo o Palácio do Planalto.

A situação de Fernandes se agravou quando ele apareceu em um vídeo discutindo com policiais militares do Distrito Federal enquanto os criminosos destruíam o Palácio do Planalto.

Na terça-feira (24), o ministro da Defesa, José Múcio, falou sobre a desconfiança que se abateu sobre Fernandes: "esse próprio vídeo eu entreguei, porque mandaram para mim, e está sendo investigado. Se for provado, por que uns dizem que ele estava reclamando de procedimento, outros dizem que ele era culpado. A minha preocupação, e a do presidente também, é que nós não partamos para punir quem não merece, mas punir quem merece. Se for provado, ele será condenado".

