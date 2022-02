Suspeito de matar grávida e filha no DF era amigo de Lázaro Barbosa, afirma polícia

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil do Distrito Federal identificou o homem suspeito de matar Shirlene Ferreira da Silva, de 38 anos, e Tauane Rebeca da Silva, de 14 anos, em um córrego do Sol Nascente. Apontado como autor do crime, Jeferson Barbosa dos Santos, de 25 anos, está foragido. A reportagem é do portal G1.

As vítimas desapareceram em 9 de dezembro, após uma visita ao córrego. Os corpos foram encontrados 11 dias depois, parcialmente enterrados, a cerca de 500 metros da casa onde moravam. O filho que a mulher esperava também morreu.

O delegado à frente do caso, Thiago Peralva, da 19ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia, afirma que Jeferson era amigo de Lázaro Barbosa, suspeito de cometer uma série de crimes de homicídio e estupro no DF e Entorno. Ele foi morto em confronto com a polícia no ano passado, após 20 dias de perseguição.

O suspeito do assassinato de mãe e filha só foi identificado quase dois meses depois dos crimes. De acordo com o delegado, Jeferson foi visto por testemunhas e costumava dizer que ia ao córrego para "se dar bem com mulheres".

De acordo com Peralva, ele deixou o Distrito Federal com a esposa depois que os corpos das vítimas foram encontrados, com a desculpa de que ia passar as festas de fim de ano na Bahia. Entretanto, não retornou mais à capital.

"A linha de investigação trata de um homicídio, aborto [já que Shirlene estava grávida] e ocultação de cadáver", diz o delegado.

