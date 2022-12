Tabata Amaral entra para equipe de transição de Lula

A deputada atuará no grupo de trabalho sobre Educação. Além dela, outros também foram nomeados edit

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) foi nomeada nesta quarta-feira (30) para integrar a equipe de transição do governo eleito, de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo Igor Gadelha, do Metrópoles, a parlamentar atuará no grupo de trabalho sobre Educação. Sua nomeação foi publicada no Diário Oficial da União de terça-feira (29), em portaria assinada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), coordenador geral da transição.

Além de Tabata, foram nomeados também Fábio Trad (PSD-MS) - para o grupo de Justiça e Segurança Pública -, o deputado Joseildo Ramos (PT-BA) - para o grupo de Cidades -, Rafael Motta (PSB-RN) e Denis Bezerra IPSB-CE) - para o grupo de Desenvolvimento Regional -, o deputado eleito Marcos Tavares (PDT-RJ) - para o grupo de Meio Ambiente -, e Ismael Alexandrino (PSD-GO) - para o grupo de Saúde.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.