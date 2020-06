Tales Faria: militares não irão blindar Flávio nem Queiroz

247 - O jornalista Tales Faria, em seu comentário semanal por vídeo no Uol, disse que os militares, que estão bancando Jair Bolsonaro, não irão blindar o senador Flávio Bolsonaro e o ex-assessor - e amigo da família - Fabrício Queiroz, preso na manhã desta quinta-feira (18) em operação que investiga esquema de “rachadinha” na época em que Flávio era deputado estadual na Alerj.

“Os militares têm deixado claro que ‘não colocarão a mão em uma cumbuca podre’”, afirmou o jornalista. “Se for comprovado o envolvimento do assessor [Queiroz] no esquema de ilicitudes envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, não contem com a blindagem dos altos comandantes da caserna”, reforçou. Faria concluiu que “os militares bancam o presidente da república, mas não aceitam blindar falcatruas, envolvendo seu filho”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.