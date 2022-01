Taxa de transmissão da Covid no DF bate 2,61 e iguala recorde de 2020

Segundo dados da Secretaria de Saúde, apenas nas últimas 24 horas houve 3.297 novas confirmações da doença no DF edit

Metrópoles - A taxa de transmissão da Covid-19 no Distrito Federal nesta sexta-feira (21/1) chegou a 2,61. O índice se iguala ao recorde registrado no DF ainda no início da pandemia, em 2020.

Na quinta-feira (20/1), a taxa ficou em 2,58, quando foram contabilizados 4,1 mil novos casos em 24h.

O número foi divulgado no mais recente boletim da Secretaria de Saúde do DF. A taxa de transmissão acima de 1 representa avanço da pandemia. O índice abaixo dessa linha sinaliza que há controle da doença.

