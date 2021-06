TCU deve desmentir Bolsonaro sobre fake news de relatório sobre mortes por Covid-19

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) deverá divulgar uma nota desmentindo a declaração de Jair Bolsonaro de que o órgão teria um relatório “questionando o número de óbitos no ano passado por Covid”.Segundo reportagem da coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o ministro Benjamin Zymler, relator de assuntos relativos à epidemia do novo coronavírus no TCU, já teria informado aos colegas da Corte que a afirmação feita por Bolsonaro nesta segunda-feira (7) é inverídica.

No relatório citado por Bolsonaro, os técnicos TCU afirmam que as mortes por problemas respiratórios subiram no Brasil ao longo do ano passado, bem como as provocadas por problemas cardiovasculares.

"Essa foi uma informação trazida para enriquecer o relatório, com dados de registros de óbitos de cartórios. Assim, não se trata de uma informação do TCU. Ademais, fala-se em uma possibilidade de óbitos em relação aos quais a Covid pode não ter sido a principal causa", diz uma mensagem que circula internamente entre os membros do órgão de controle.

A assessoria de imprensa do TCU confirmou que o tribunal divulgará uma nota ainda nesta segunda-feira esclarecendo o assunto.

