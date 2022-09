TCU fará conferência aleatória de boletins em mais de 4 mil urnas eletrônicas

Apoie o 247

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU), em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), vai selecionar, de forma aleatória, 4.161 urnas eletrônicas em operação no dia da votação, para checar resultados com os boletins de urnas. O País terá 577.125 urnas disponíveis para votação das Eleições 2022, incluindo a reserva técnica do TSE. A informação foi publicada nesta sexta-feira (16) pelo site Metrópoles.

Auditores do TCU vão coletar vias impressas dos boletins de urna serão coletadas nas sessões eleitorais e vão comparar a informação do documento físico com os dados disponibilizados pelo TSE na rede.

Os testes em urnas são uma medida que vem sendo discutida entre membros do TCU e do TSE em um contexto de ameaças de golpe feitas por Jair Bolsonaro (PL). Ele fez acusações sem provas de que o sistema eleitoral brasileiro não tem segurança contra fraudes e defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado da eleição presidencial.

