TCU manda PRF esclarecer possível omissão em bloqueios de rodovias

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Benjamin Zymler determinou que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) esclareça a suposta omissão nos bloqueios em rodovias federais após o resultado das eleição presidencial de 2022.

O prazo para a PRF prestar as informações é de 15 dias, de acordo com o portal G1. O despacho do ministro é do dia 10.

O ministro acompanhou a orientação da área técnica do tribunal. O TCu disse que é preciso identificar se houve "omissão de agentes públicos (e até incentivo a atos ilegais) no cumprimento dos seus deveres e obrigações, desvirtuando o papel atribuído na Constituição e na lei à PRF".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.