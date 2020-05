TCU pode investigar o uso de dinheiro público para financiar ‘gabinete do ódio’

Subprocurador Lucas Furtado ingressou com uma representação para que o Tribunal de Contas da União analise se há uso de recursos públicos na estrutura de disseminação de fake news e ataques a autoridades montada no governo Bolsonaro, que segundo a PF é comandada por Carlos Bolsonaro edit

Revista Fórum - O “gabinete do ódio”, estrutura do Palácio do Planalto responsável por fazer ataques nas redes sociais a críticos do presidente Jair Bolsonaro, entrou na mira do Tribunal de Contas da União (TCU).

O subprocurador Lucas Furtado ingressou com uma representação para que o TCU analise se a ação do grupo de servidores é financiada por recursos públicos. Na representação, o procurador classificou o “gabinete do ódio” como uma Parceria Público Privada (PPP), que funciona com o aporte de recursos públicos e de empresas.

O “gabinete do ódio” também é um dos alvos do inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que apura a disseminação de fake news, de ataques à Corte e de mensagens antidemocráticas. O inquérito do STF investiga ainda blogueiros bolsonaristas, parlamentares do PSL e assessores, que estariam associados a essa atuação do grupo.

