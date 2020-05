TCU pode suspender contratação de militares para reduzir as filas do INSS

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) pode suspender a contratação emergencial de militares da reserva e aposentados para a redução da fila do INSS. Setores da sociedade civil, do Judiciário e dentro do TCU veem com preocupação o aumento da presença de militares em funções destinadas a servidores civis.

O ministro Bruno Dantas havia feito um acordo com o Ministério da Economia para que aposentados do INSS também pudessem participar da seleção com os militares.

A área técnica do tribunal considera temerária a contratação de militar inativo das Forças Armadas para atividades civis na administração pública.

Atualmente, há 1,55 milhão de benefícios em análise, sendo 615 mil benefícios que dependem de análise do órgão, e 940 mil que passaram por análise e estão em exigência.

