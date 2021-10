TCU quer inspecionar Palácio do Planalto sobre orçamento secreto

Apoie o 247

247 - Auditores do Tribunal de Contas da União (TCU) pediram autorização para fazer uma inspeção na Presidência da República. A ideia é aprofundar as investigações sobre o orçamento secreto. A área técnica do tribunal afirmou ter encontrado indícios de irregularidades envolvendo a transparência e os critérios para a distribuição de recursos. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Jair Bolsonaro montou um “orçamento secreto” no final do ano passado no valor de R$ 3 bilhões em emendas para reforçar o apoio da base bolsonarista no Congresso. Parte dos recursos seria destinado à aquisição de tratores e equipamentos agrícolas por preços até 259% maiores que os valores de referência.

A Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado do Tribunal de Contas da União é responsável pela apuração. O relator é o ministro Raimundo Carreiro, a quem cabe autorizar ou não.

Diferentemente de uma investigação formal do Ministério Público ou da Polícia Federal, porém, o tribunal não pode apreender computadores ou tomar depoimentos.

Pelo menos 30 parlamentares destinaram verbas públicas para compras de tratores e máquinas agrícolas sob suspeita de superfaturamento. No grupo de 30 parlamentares identificados estão o líder do PSL na Câmara, deputado Vitor Hugo (GO) e o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), ex-presidente do Congresso.

