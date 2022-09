TCU suspende compra do Ministério da Justiça de R$ 38 mi em coturnos

Auditores do TCU afirmam que pregão poderia ter sido fechado em valores 50% menores. Os coturnos seriam distribuídos a policiais participantes do programa Guardiões das Fronteiras edit

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que o Ministério da Justiça e Segurança Pública interrompa uma compra de coturnos cujo valor previsto era de R$ 38 milhões, informou a Folha de S.Paulo .

A decisão, tomada em junho deste ano, ocorre, pois, segundo o TCU, o certame não prezou pela busca dos menores preços, com ofensas ao princípio de economicidade e ao interesse público.

Parte dos valores já havia sido empenhada pelo Ministério da Justiça, segundo a reportagem, que destaca que a interrupção da compra afeta o pagamento de R$ 35 milhões às empresas vencedoras.

A pasta pretendia comprar 60 mil coturnos destinados à Secretaria de Operações Integradas (Seopi). Os coturnos seriam distribuídos a policiais participantes do programa Guardiões das Fronteiras.

As empresas vencedoras foram a Foot Comercial e a Primax Distribuidora, que compram o material de outra empresa, a Guartelá. Auditores do TCU, no entanto, afirmam que o pregão poderia ter sido fechado em valores 50% menores do que os R$ 38,8 milhões previstos.

