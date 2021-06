TCU vê indícios de fraude de R$ 40 milhões em investimento envolvendo sócio de Precisa

São investimentos do Postalis, fundo de pensão dos funcionários dos Correios, na Global Gestão em Saúde, empresa que é sócia da Precisa, investigada pela CPI da Covid edit

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) citou em um relatório a existência de indícios de fraude no investimento de R$ 40 milhões do Postalis, fundo de pensão dos funcionários dos Correios, na Global Gestão em Saúde, empresa que é sócia da Precisa, investigada por suspeitas de corrupção no contrato de compra da vacina indiana Covaxin.

De acordo com a coluna Painel, o Postalis contabilizou os valores como perda e o TCU quer saber quais foram os “atores envolvidos” na liberação do aporte no FIP Saúde, que repassou o dinheiro à Global e deu prejuízo ao fundo de pensão.

O tribunal citou no processo que a Global é investigada pelo Ministério Público Federal por causa das compras de medicamentos de alto custo pelo Ministério da Saúde na gestão de Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados.

As suspeitas sobre os investimentos na Global também foram encaminhadas pelo TCU às forças-tarefas Greenfield e Postalis, operações responsáveis pelas investigações de desvios nos fundos de pensão de servidores de empresas públicas.

